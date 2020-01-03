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Флагман і три кораблі морської охорони України вийшли на службу в море

Флагман і три кораблі морської охорони України вийшли на службу в море

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Флагман і три кораблі морської охорони України після ремонту вийшли в море на службу у передсвяткові і святкові дні, також було проведено навчальні стрільби. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Флагман Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" та ще три кораблі Морської охорони після закінчення ремонту вийшли в море на службу у передсвяткові і святкові дні, відпрацювали вишкіл та злагодженість екіпажів після тривалої перерви на ремонт. Також було проведено навчальні стрільби, перевірено справність та готовність корабельної зброї", - повідомили прикордонники.

Загалом же, як вказано, 9 кораблів та 7 катерів пройшли планові ремонти на підприємствах Ізмаїла, Миколаєва, Одеси, Маріуполя. Так, було проведено роботи із відновлення корпусів, обслуговування двигунів та технічного оснащення, регламентні роботи озброєння.

Поряд з іншими кораблями та катерами Морської охорони "оновилися" і колишні два порушники прикордонного законодавства – рибальські шхуни, які були конфісковані у браконьєрів і відтоді перебувають в складі ДПСУ. Із оновленими двигунами та спецобладнанням відтепер "Аметист" і "Онікс" стануть більш ефективними у протидії браконьєрській, контрабандній та іншій протиправній діяльності на морі, вказали у ДПСУ.

Як зазначається, у межах розвитку Морської охорони для підтримання боєготовності корабельно-катерного складу Держприкордонслужбою у 2019 році виділено близько 60 млн грн, що майже у 10 разів більше, ніж в попередньому році.

Нагадаємо, флот морської охорони України поповнили малі катери.

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