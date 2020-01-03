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Флагман и три корабля морской охраны Украины вышли на службу в море

Флагман и три корабля морской охраны Украины вышли на службу в море

Киев  •  УНН

 • 27111 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Флагман и три корабля морской охраны Украины после ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, также были проведены учебные стрельбы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля Морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверено исправность и готовность корабельного оружия", - сообщили пограничники.

В целом же, как указано, 9 кораблей и 7 катеров прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы, Мариуполя. Так, были проведены работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения.

Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны "обновились" и бывшие два нарушителя пограничного законодательства - рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе ГПСУ. С обновленными двигателями и спецоборудованием отныне "Аметист" и "Оникс" станут более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой противоправной деятельности на море, указали в ГПСУ.

Как отмечается, в рамках развития Морской охраны для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше, чем в предыдущем году.

Напомним, флот морской охраны Украины пополнили малые катера.

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