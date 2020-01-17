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Пентагон: усю допомогу виділено і спрямовано Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У Пентагоні заявили, що всю військову допомогу Україні було надано, як того вимагав Конгрес США. Про це заявив головний речник Пентагону Джон Гоффман, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Пентагон: усю допомогу виділено і спрямовано Україні

"Всю допомогу виділено і спрямовано Україні", - прокоментував Гоффман звіт Офісу урядової підзвітності, оприлюднений у п’ятницю.

Повідомляється, що у звіті державні аудитори заявили, що Служба управління та бюджету Білого дому порушила закон США про контроль затримок (Impoundment Control Act), коли минулого літа ухвалила рішення заморозити оборонну допомогу Україні.

Офіс урядової підзвітності США підпорядковується Конгресу і перевіряє ефективність управління державними коштами.

Гоффман відзначив, що допомогу Україні було спрямовано "згідно до вимог Конгресу та вказівок нам" до кінця бюджетного року.

"Ми мали намір спрямувати ці гроші до кінця фіскального року, щоб допомогти безпеці України. Так і сталось… крім дуже невеликої частини, так і відбулось", - наголосив він.

Гоффман запевнив, що однією з цілей Пентагону було забезпечити "наявність антикорупційних заходів, і що гроші буде витрачено відповідно".

Він назвав питання затримки оборони України "дуже політизованим".

Як повідомляв УНН, минулого листопада американські ЗМІ повідомили про те, що понад 35 мільйонів доларів США з приблизно 400 мільйонів, що становлять військову допомогу США, не були передані Україні

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