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Пентагон: всю помощь выделено и направлено Украине

Киев • УНН

 • 14702 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Пентагоне заявили, что всю военную помощь Украине было предоставлено, как того требовал Конгресс США. Об этом заявил главный пресс-секреталь Пентагона Джон Хоффман, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Пентагон: всю помощь выделено и направлено Украине

"Всю помощь выделено и направлено Украине", - прокомментировал Гоффман отчет Офиса правительственной подотчетности, обнародованный в пятницу.

Сообщается, что в отчете государственные аудиторы заявили, что Служба управления и бюджета Белого дома нарушила закон США о контроле задержек (Impoundment Control Act), когда прошлым летом приняла решение заморозить оборонительную помощь Украине.

Офис правительственной подотчетности США подчиняется Конгрессу и проверяет эффективность управления государственными средствами.

Гоффман отметил, что помощь Украине было направлено "в соответствии с требованиями Конгресса и указаний нам" до конца бюджетного года.

"Мы были намерены направить эти деньги до конца финансового года, чтобы помочь безопасности Украины. Так и произошло... кроме очень небольшой части, так и произошло", - подчеркнул он.

Гоффман заверил, что одной из целей Пентагона было обеспечить "наличие антикоррупционных мер, и что деньги будут потрачены соответственно".

Он назвал вопрос задержки обороны Украины "очень политизированным".

Как сообщал УНН, в прошлом ноябре американские СМИ сообщили о том, что более 35 млн долларов США с примерно 400 млн, составляющих военную помощь США, не были переданы Украине.

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