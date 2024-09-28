США оголосили про закінчення військової місії в Іраку
Київ • УНН
США анонсували закінчення міжнародної військової місії в Іраку протягом 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року. Планується перехід до двосторонніх партнерських відносин у сфері безпеки для підтримки іракських сил.
США оголосили про завершення міжнародної військової місії в Іраку протягом 12 місяців, але не пізніше кінця вересня 2025 року. Про це йдеться в заяві уряду США, передає УНН.
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Як йдеться в заяві, завершення військової місії коаліції в Іраку заплановано протягом 12 місяців, але не пізніше кінця вересня 2025 року, а також передбачається перехід до двосторонніх партнерських відносин у сфері безпеки, щоб підтримувати іракські сили та тиск на ІДІЛ.
Також військова місія коаліції, що діє в Сирії, продовжиться до вересня 2026 року.
Нагадаємо
США й Ірак узгодили план виведення сил міжнародної коаліції. Передбачається виведення сотень військових до вересня 2025 року, а решти - до кінця 2026 року, з можливістю залишення окремих підрозділів.