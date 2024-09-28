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США оголосили про закінчення військової місії в Іраку

США оголосили про закінчення військової місії в Іраку

Київ • УНН

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США анонсували закінчення міжнародної військової місії в Іраку протягом 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року. Планується перехід до двосторонніх партнерських відносин у сфері безпеки для підтримки іракських сил.

США оголосили про завершення міжнародної військової місії в Іраку протягом 12 місяців, але не пізніше кінця вересня 2025 року. Про це йдеться в заяві уряду США, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в заяві, завершення військової місії коаліції в Іраку заплановано протягом 12 місяців, але не пізніше кінця вересня 2025 року, а також передбачається перехід до двосторонніх партнерських відносин у сфері безпеки, щоб підтримувати іракські сили та тиск на ІДІЛ.

Також військова місія коаліції, що діє в Сирії, продовжиться до вересня 2026 року.

Нагадаємо

США й Ірак узгодили план виведення сил міжнародної коаліції. Передбачається виведення сотень військових до вересня 2025 року, а решти - до кінця 2026 року, з можливістю залишення окремих підрозділів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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