США объявили об окончании военной миссии в Ираке

США объявили о завершении международной военной миссии в Ираке в течение 12 месяцев, но не позднее конца сентября 2025 года. Об этом говорится в заявлении правительства США, передает УНН.

Детали

Как говорится в заявлении, завершение военной миссии коалиции в Ираке запланировано в течение 12 месяцев, но не позднее конца сентября 2025 года, а также предполагается переход к двусторонним партнерским отношениям в сфере безопасности, чтобы поддерживать иракские силы и давление на ИГИЛ.

Также военная миссия коалиции, действующей в Сирии, продолжится до сентября 2026 года.

Напомним

США и Ирак согласовали план вывода сил международной коалиции. Предполагается вывод сотен военных до сентября 2025 года, а остальных - до конца 2026 года, с возможностью оставления отдельных подразделений.