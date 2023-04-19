США, Нідерланди та Німеччина: у Міноборони уточнили, хто уже передав Україні системи Patriot

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Україну прибули системи протиповітряної оборони Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на першого заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта України Олександра Павлюка в Telegram.

Цитата

"До України прибули системи ППО Patriot від США, Нідерландів та Німеччини. Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА. Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України!", - повідомив Павлюк в Telegram.

Доповнення

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter зазначив, що це результат наполегливої роботи під керівництвом Президента Володимира Зеленського. 

"Під час мого візиту до Сполучених Штатів у серпні 2021 року, коли я виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тоді я вперше сказав нашим партнерам: "Нам потрібні Patriot", - написав Резніков.

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