США, Нидерланды и Германия: в Минобороны уточнили, кто уже передал Украине системы Patriot

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украину прибыли системы противовоздушной обороны Patriot от Соединенных Штатов Америки, Нидерландов и Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя министра обороны Украины генерала-лейтенанта Украины Александра Павлюка в Telegram.

Цитата

"В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БпЛА. Спасибо нашим партнерам за существенное усиление противовоздушной обороны Украины!" - сообщил Павлюк в Telegram.

Дополнение

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter отметил, что это результат упорной работы под руководством Президента Владимира Зеленского. 

"Во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности заместителя председателя правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: "Нам нужны Patriot", - написал Резников.

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