США не змінюють позицію щодо далекобійних ударів по рф західною зброєю - Салліван
Київ • УНН
Радник Білого дому Салліван підтвердив незмінність заборони на далекобійні удари по рф зброєю з американськими компонентами. Україна отримує значну підтримку для захисту суверенітету та є прикладом впровадження нових технологій.
Позиція США щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари по росії західною зброєю зараз залишається незмінною. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у Національному університеті оборони, передає УНН.
Салліван не пояснив причин такого рішення, але сказав: "Ми надаємо Україні величезний набір можливостей для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, і я надзвичайно пишаюся двома з половиною роками зусиль, які ми доклали до мобілізації величезної кількості таких можливостей для України".
Стосовно ситуації він фронті він додав: "Виходячи з принципів здорового глузду, якщо є артилерійська система, яка веде вогонь по вас з-за кордону в Харкові чи в іншому місці вздовж українсько-російського кордону, ви повинні мати можливість стріляти у відповідь".
Але удари на дальню дистанцію зброєю з американськими компонентами, додав Салліван, Україні заборонені.
У контексті нових технологій радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що Україна під час війни є "живим прикладом" швидкого впровадження технологій, у тому числі технології з підтримкою штучного інтелекту на полі бою.
Столтенберг: кожна країна НАТО має сама вирішувати, чи дозволяти Україні використовувати далекобійні ракети проти Росії17.09.24, 02:02 • 102504 перегляди