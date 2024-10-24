США не меняют позицию по дальнобойным ударам по рф западным оружием - Салливан
Киев • УНН
Советник Белого дома Салливан подтвердил неизменность запрета на дальнобойные удары по рф оружием с американскими компонентами. Украина получает значительную поддержку для защиты суверенитета и является примером внедрения новых технологий.
Позиция США о предоставлении разрешения Украине на дальнобойные удары по россии западным оружием сейчас остается неизменной. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в Национальном университете обороны, передает УНН.
Салливан не объяснил причин такого решения, но сказал: "Мы предоставляем Украине огромный набор возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, и я чрезвычайно горжусь двумя с половиной годами усилий, которые мы приложили к мобилизации огромного количества таких возможностей для Украины".
Относительно ситуации он фронте он добавил: "Исходя из принципов здравого смысла, если есть артиллерийская система, которая ведет огонь по вам из-за границы в Харькове или в другом месте вдоль украинско-российской границы, вы должны иметь возможность стрелять в ответ".
Но удары на дальнюю дистанцию оружием с американскими компонентами, добавил Салливан, Украине запрещены.
В контексте новых технологий советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Украина во время войны является "живым примером" быстрого внедрения технологий, в том числе технологии с поддержкой искусственного интеллекта на поле боя.
Столтенберг: каждая страна НАТО должна сама решать, позволять ли Украине использовать дальнобойные ракеты против России16 сентября 2024, 23:02 • 102381 просмотр