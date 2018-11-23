США не пустять на свою територію каравани мігрантів - Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сполучені Штати не допустять на свою територію учасників каравану мігрантів. У Вашингтоні вважають, що учасникам каравану може загрожувати небезпека через тих, хто намагається їх експлуатувати. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву держсекретаря США Майкла Помпео.
“Я перебуваю в тісному контакті з міністром закордонних справ Мексики Луїсом Відегараем, і вже пройшов тиждень відтоді, коли міністр (внутрішньої безпеки Кірстен — ред.) Нільсен та я провели конструктивну бесіду з майбутнім главою МЗС Мексики Марсело Ебрардом стосовно караванів мігрантів. Ми підкреслили свою прихильність до протидії існуючому виклику. Каравани не будуть допущені до США”, — повідомив Помпео.
Крім цього, держсекретар США підкреслив, що “існує реальна загроза безпеки та прав мігрантів через тих, хто хоче їх експлуатувати”.
Нагадаємо, Білий дім дозволив розміщеним на кордоні з Мексикою американським військам застосовувати силу та захищати співробітників митної служби від можливих нападів із боку мігрантів.
Операція Пентагону “Вірний Патріот” із протидії незаконним мігрантам здійснюється за вказівкою 45-го президента США Дональда Трампа. 9 листопада американський лідер підписав указ, яким зобов’язав відмовляти у наданні притулку іноземним громадянам, що нелегально перетинають кордон із Мексикою. Підставою для указу названа необхідність зупинити всі рухомі в сторону США “каравани мігрантів”.
Після цього, 20 листопада, американський федеральний суддя в Сан-Франциско Джон Тігар заблокував розпорядження президента США Дональда Трампа про відмову в наданні притулку мігрантам, які перетинають південний кордон США з Мексикою.