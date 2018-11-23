США не пустять на свою територію каравани мігрантів - Помпео

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сполучені Штати не допустять на свою територію учасників каравану мігрантів. У Вашингтоні вважають, що учасникам каравану може загрожувати небезпека через тих, хто намагається їх експлуатувати. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву держсекретаря США Майкла Помпео.