Суд заблокував указ Трампа про заборону надання притулку нелегалам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Американський федеральний суддя в Сан-Франциско Джон Тігар заблокував розпорядження президента США Дональда Трампа про відмову в наданні притулку мігрантам, які перетинають південний кордон США з Мексикою, передає УНН з посиланням на BBC.
Тігар видав тимчасовий указ-заборону після того, як заслухав аргументи правозахисних груп, які назвали рішення Трампа незаконним.
Раніше цього місяця президент США підписав підписав указ про відмову в наданні притулку мігрантам, які незаконно в’їжджають в США через кордон між США та Мексикою, заявивши, що цей крок покликаний вирішити проблему багатотисячного "каравану мігрантів".
Суддя Тігар у своєму рішенні заявив, що чинне законодавство дало зрозуміти, що будь-який іноземець, який прибув до США, «прибув він до місця призначення, чи ні», може подати заявку на отримання притулку.
Він заявив, що рішення Трампа від 9 листопада стало "надмірним відхиленням " від попередньої практики.
"Незалежно від сфери повноважень президента, він не може переписати закони про імміграцію, щоб запровадити умову, явно заборонену конгресом", - додав суддя.
Рішення судді діятиме до наступного судового слухання, яке відбудеться в грудні.
Як повідомляв УНН, на початку жовтня Трамп розпорядився збільшити військову присутність США на кордоні з Мексикою до 15 тисяч солдатів, щоб зупинити “каравани мігрантів” з декількох тисяч осіб, які прямують до кордону.
За даними Міжнародної організації з міграції, на території Мексики зараз перебувають три каравани мігрантів з країн Центральної Америки. Президент США заявив, що американські військові готові зустріти злочинців і “поганих хлопців”, які направляються в країну в складі груп мігрантів.