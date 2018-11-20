Суд заблокировал указ Трампа о запрете предоставления убежища нелегалам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Американский федеральный судья в Сан-Франциско Джон Тигар заблокировал распоряжение президента США Дональда Трампа об отказе в предоставлении убежища мигрантам, которые пересекают южную границу США с Мексикой, передает УНН со ссылкой на BBC.
Тигар выдал временный указ-запрет после того, как заслушал аргументы правозащитных групп, которые назвали решение Трампа незаконным.
Ранее в этом месяце президент США подписал подписал указ об отказе в предоставлении убежища мигрантам, незаконно въезжающим в США через границу между США и Мексикой, заявив, что этот шаг призван решить проблему многотысячного "каравана мигрантов".
Судья Тигар в своем решении заявил, что действующее законодательство дало понять, что любой иностранец, прибывший в США, может подать заявку на получение убежища.
Он заявил, что решение Трампа от 9 ноября стало "чрезмерным отклонением" от предыдущей практики.
"Независимо от сферы полномочий президента, он не может переписать законы об иммиграции, чтобы ввести условие, явно запрещенное конгрессом", - добавил судья.
Решение судьи будет действовать до следующего судебного слушания, которое состоится в декабре.
Как сообщал УНН, в начале октября Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой в 15 тысяч солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов" из нескольких тысяч человек, следующих к границе.
По данным Международной организации по миграции, на территории Мексики сейчас находятся три каравана мигрантов из стран Центральной Америки. Президент США заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе групп мигрантов.