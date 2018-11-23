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США не пустят на свою территорию караваны мигрантов - Помпео

США не пустят на свою территорию караваны мигрантов - Помпео

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Соединенные Штаты не допустят на свою территорию участников каравана мигрантов. В Вашингтоне считают, что участникам каравана может угрожать опасность от тех, кто пытается их эксплуатировать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

“Я нахожусь в тесном контакте с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, и прошла уже неделя с тех пор, как министр (внутренней безопасности Кирстьен — ред.) Нильсен и я провели конструктивную встречу с будущим главой МИД Мексики Марсело Эбрардом по поводу караванов мигрантов. Мы подчеркнули свою приверженность противодействию существующему вызову. Караваны не будут допущены в Соединенные Штаты”, — сообщил Помпео.

Кроме этого, госсекретарь США подчеркнул, что “существует реальная угроза безопасности и прав мигрантов из-за тех, кто хочет их эксплуатировать”.

Напомним, Белый дом позволил расположенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

Операция Пентагона “Верный Патриот” по противодействию незаконным мигрантам осуществляется по указанию 45-го президента США Дональда Трампа. 9 ноября американский лидер подписал указ, которым обязал отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, которые нелегально пересекают границу с Мексикой. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США “караваны мигрантов”.

После этого, 20 ноября, американский федеральный судья в Сан-Франциско Джон Тигар заблокировал распоряжение президента США Дональда Трампа об отказе в предоставлении убежища мигрантам, которые пересекают южную границу США с Мексикой.

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