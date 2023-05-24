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США і Чехія підписали угоду про оборонне співробітництво

США і Чехія підписали угоду про оборонне співробітництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Глава Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Чехії Яна Чернохова підписали у Вашингтоні чесько-американську угоду про співпрацю в галузі оборони. Міністр оборони США наголосив на зобов'язанні Праги підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Чехії Яна Чернохова підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки, спрямовану на подальше зміцнення військових зв'язків і посилення співробітництва в рамках НАТО.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми підпишемо угоду про оборонне співробітництво, - сказав Остін. - Вона поглибить наші відносини у сфері оборони, посилить нашу оперативну сумісність, зміцнить НАТО і підвищить стабільність у Європі".

Перед початком переговорів Остін сказав, що відносини між США і Чеською Республікою стали міцнішими, ніж будь-коли.

"Наше стратегічне партнерство ніколи не було таким міцним, і це особливо правильно після жорстокого і неспровокованого нападу росії на її мирного сусіда, Україну, - сказав Остін. - Я знаю, що ваші громадяни чують відгомони вторгнення москви 1968 року, тому ми дуже раді, що Чеська Республіка взяла на себе зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, у Чехії місцева ініціатива з назвою "Подарунок для Путіна" зібрала 2,3 млн доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ РМ-70 та 365 ракет для потреб України. Також країна передасть Україні два ЗРК "Куб" і необхідні для цього ракети.

Україна та Чехія підготували шість ключових проектів спільного виробництва, які стосуються виробництва боєприпасів, ручної зброї, ремонту танків, а також потенційного виробництва навчальних літаків. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час спільного брифінгу з президентами Чехії та України в Києві, 28 квітня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президенти України, Словаччини та Чехії підписали спільну декларацію

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