Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 2,3 млн доларів на РСЗВ RM-70 для України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Чехії місцева ініціатива з назвою "Подарунок для Путіна" зібрала 2,3 млн доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ РМ-70 та 365 ракет для потреб України. Повідомляє УНН з посиланням на Dárek pro Putina у Twitter.
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"Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 300 000 доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ РМ-70 та 365 ракет до неї", - йдеться у повідомленні.
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Також ініціатива відзвітувала, що лише за два з половиною місяці до збору коштів долучилися 19 165 приватних осіб та компаній. Очікують, що ракетна установка буде розгорнута вже за кілька тижнів.
Також ініціатива "Подарунок для Путіна" у повідомленні натякнула на ще один "вибухонебезпечний" збір.
"Завтра ми розпочинаємо ще один збір коштів. Ми збиратимемо гроші на те, на що ще ніхто у світі не збирав. І це буде справді вибухонебезпечно", - повідомили в ініціативі.
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