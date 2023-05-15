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Чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на РСЗО RM-70 для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В Чехии местная инициатива под названием "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО РМ-70 и 365 ракет для нужд Украины. Сообщает УНН со ссылкой на Dárek pro Putina в Twitter.

Цитата

"Есть отличные новости. Нам удалось собрать 2 300 000 долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО РМ-70 и 365 ракет к ней", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также инициатива отчиталась, что только за два с половиной месяца к сбору средств присоединились 19 165 частных лиц и компаний. Ожидается, что ракетная установка будет развернута уже через несколько недель.

Также инициатива "Подарок для Путина" в сообщении намекнула на еще один "взрывоопасный" сбор.

"Завтра мы начинаем еще один сбор средств. Мы будем собирать деньги на то, на что еще никто в мире не собирал. И это будет действительно взрывоопасно", - сообщили в инициативе.

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