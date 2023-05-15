Чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на РСЗО RM-70 для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Чехии местная инициатива под названием "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО РМ-70 и 365 ракет для нужд Украины. Сообщает УНН со ссылкой на Dárek pro Putina в Twitter.
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"Есть отличные новости. Нам удалось собрать 2 300 000 долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО РМ-70 и 365 ракет к ней", - говорится в сообщении.
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Также инициатива отчиталась, что только за два с половиной месяца к сбору средств присоединились 19 165 частных лиц и компаний. Ожидается, что ракетная установка будет развернута уже через несколько недель.
Также инициатива "Подарок для Путина" в сообщении намекнула на еще один "взрывоопасный" сбор.
"Завтра мы начинаем еще один сбор средств. Мы будем собирать деньги на то, на что еще никто в мире не собирал. И это будет действительно взрывоопасно", - сообщили в инициативе.
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