Чешская инициатива "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на РСЗО RM-70 для Украины

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"Есть отличные новости. Нам удалось собрать 2 300 000 долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО РМ-70 и 365 ракет к ней", - говорится в сообщении.

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Также инициатива отчиталась, что только за два с половиной месяца к сбору средств присоединились 19 165 частных лиц и компаний. Ожидается, что ракетная установка будет развернута уже через несколько недель.

Также инициатива "Подарок для Путина" в сообщении намекнула на еще один "взрывоопасный" сбор.

"Завтра мы начинаем еще один сбор средств. Мы будем собирать деньги на то, на что еще никто в мире не собирал. И это будет действительно взрывоопасно", - сообщили в инициативе.

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