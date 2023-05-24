США и Чехия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Детали

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Чехии Яна Чернохова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, направленное на дальнейшее укрепление военных связей и усиление сотрудничества в рамках НАТО.

"Я горжусь тем, что сегодня мы подпишем соглашение об оборонном сотрудничестве, - сказал Остин. - Оно углубит наши отношения в сфере обороны, усилит нашу оперативную совместимость, укрепит НАТО и повысит стабильность в Европе".

Перед началом переговоров Остин сказал, что отношения между США и Чешской Республикой стали крепче, чем когда-либо.

"Наше стратегическое партнерство никогда не было таким крепким, и это особенно верно после жестокого и неспровоцированного нападения россии на ее мирного соседа, Украину, - сказал Остин. - Я знаю, что ваши граждане слышат отголоски вторжения москвы 1968 года, поэтому мы очень рады, что Чешская Республика взяла на себя обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в Чехии местная инициатива под названием "Подарок для Путина" собрала 2,3 млн долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО РМ-70 и 365 ракет для нужд Украины. Также страна передаст Украине два ЗРК "Куб" и необходимые для этого ракеты.

Украина и Чехия подготовили шесть ключевых проектов совместного производства, которые касаются производства боеприпасов, ручного оружия, ремонта танков, а также потенциального производства учебных самолетов. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время совместного брифинга с президентами Чехии и Украины в Киеве, 28 апреля.

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