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Україна та Чехія планують спільно виробляти зброю, навчальні літаки та ремонтувати танки

Україна та Чехія планують спільно виробляти зброю, навчальні літаки та ремонтувати танки

Київ • УНН

 • 340602 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна та Чехія підготували шість ключових проектів спільного виробництва, які стосуються виробництва боєприпасів, ручної зброї, ремонту танків, а також потенційного виробництва навчальних літаків. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час спільного брифінгу з президентами Чехії та України в Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«У нас підготовлено 6 ключових проектів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм… Що стосується конкретних проектів, то вони стосуються виробництва боєприпасів, ручної зброї, ремонту танків, наприклад Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків. Для нас передання технологій й виробництва є пріоритетом для того, щоб це виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України», - розповів Павел.

За його словами, кінцевий результат такого виробництва має використовуватися з урахуванням технологій, які є з чеського боку та з українського.

Доповнення

Чехія хоче відправити Україні більше модернізованих танків Т-72.

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