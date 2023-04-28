Україна та Чехія планують спільно виробляти зброю, навчальні літаки та ремонтувати танки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна та Чехія підготували шість ключових проектів спільного виробництва, які стосуються виробництва боєприпасів, ручної зброї, ремонту танків, а також потенційного виробництва навчальних літаків. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час спільного брифінгу з президентами Чехії та України в Києві, передає кореспондент УНН.
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«У нас підготовлено 6 ключових проектів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм… Що стосується конкретних проектів, то вони стосуються виробництва боєприпасів, ручної зброї, ремонту танків, наприклад Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків. Для нас передання технологій й виробництва є пріоритетом для того, щоб це виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України», - розповів Павел.
За його словами, кінцевий результат такого виробництва має використовуватися з урахуванням технологій, які є з чеського боку та з українського.
Доповнення
Чехія хоче відправити Україні більше модернізованих танків Т-72.