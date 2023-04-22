Чехія хоче відправити Україні більше модернізованих танків Т-72
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Чехія хоче відправити Україні більше модернізованих танків Т-72. Про це під час "Рамштайну" заявили представники країни, пише УНН з посиланням на Міністрество оборони Чехії.
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"У тристоронньому проекті з США та Нідерландами на постачання понад 90 танків в Україну вже поставлено 37 модернізованих танків Т-72, і щомісяця додається ще більше. Ми пропонуємо збільшити об'єми виробництва ще на десятки, якщо партнери зацікавлені у фінансуванні цього проекту", — заявив директор Агентства міжурядової оборонної співпраці Чехії Алеш Витечка.
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Крім того, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець зазначив, що у Чехії поєднуються максимальна кількість пожертв із запасів армії, закупівлі з державних фондів, краудфандинг і комерційні постачання.
"Завдяки співпраці з нашими українськими та зарубіжними партнерами ми ще маємо конкретні проекти, які можна швидко реалізувати та є пріоритетними для України", – додав Блажковець.
До того ж, Чехія готова вести переговори про створення центру з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту важкої техніки в рамках державного підприємства і кількох приватних компаній.
Як зазначається, інша форма допомоги спрямована, в тому числі, на підготовку особового складу: до кінця цього року планується підготувати до 4 тисяч українських військових.
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