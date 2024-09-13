Спроба уникнути розслідування? Справу головного юриста НБУ передали з ДБР до поліції

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Київ • УНН

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Кримінальне провадження щодо Олександра Зими передано з ДБР до поліції. Акціонери банку "Конкорд" та експерти вбачають у цьому спробу затягнути розслідування та уникнути відповідальності.

Київська міська прокуратура передала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директором юридичного департаменту Національного банку України (НБУ) Олександром Зимою з Державного бюро розслідувань (ДБР) до управління поліції в Печерському районі Києва. Ця подія викликала занепокоєння у акціонерів банку "Конкорд", представники якого відкрито критикують таку зміну підслідності, вбачаючи в ній спробу затягнути розслідування справи, пише УНН.

Кримінальне провадження проти Олександра Зими було відкрите Державним бюро розслідувань через його лист із рекомендаціями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) про відкликання позовів банку "Конкорд" проти Нацбанку. У позовах "Конкорд" вимагав скасування штрафів на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Банк звернувся до суду ще до того, як регулятор  ухвалив рішення про відкликання ліцензії "Конкорду" і його ліквідацію.

Юлія Сосєдка, співвласниця банку "Конкорд", вже тривалий час бореться за визнання свого статусу потерпілої у цій справі. Однак, рішення суду від квітня 2024 року, яке зобов'язує слідчих ДБР визнати її потерпілою, досі не було виконане. Слідчі за понад 4 місяці так і не вручили їй памʼятку про права потерпілого.

Більше того, УНН із власних джерел стало відомо, що суд напередодні передачі справи із ДБР до поліції зобовʼязав слідчих Державного бюро розслідувань новою ухвалою протягом 72 годин розглянути клопотання представників Юлії Сосєдки і визнати її потерпілою у справі.

Ймовірно в ДБР зрозуміли, що акціонери "Конкорду" продовжуватимуть боротьбу за свої права й не відступлять. Тому одразу після нової ухвали суду у справі проти Зими була змінена підслідність.

Юлія Сосєдка різко засудила передачу справи до поліції, вважаючи це черговою спробою затягування процесу.

ДБР понад 4 місяці ігнорують рішення суду і не визнають мене потерпілою, порушуючи мої конституційні права. Тепер вони знайшли новий шлях. Замість того, щоб дотримуватись Конституції, ДБР відфутболило справу до Нацполіції,

зазначила Юлія Сосєдка.

Це, на її думку, свідчить про те, що справу намагаються "поховати", використовуючи адміністративні ресурси.

Така поведінка слідчого органу свідчить про те, що хтось використовує адміністративний ресурс, щоб заблокувати розгляд справи по суті. Це підриває справедливість процесу і перешкоджає захисту моїх законних прав, що викликає серйозні сумніви щодо об'єктивності та неупередженості слідства,

- додала Юлія Сосєдка.

Вона також заявила, що акціонери "Конкорду" продовжать боротьбу за справедливість, навіть якщо це означає необхідність звернення до суду для забезпечення об'єктивного розслідування.

Експерти у галузі права, опитані УНН,  вказують на те, що занепокоєння Юлії Сосєдки не безпідставні. Зокрема, юрист Сергій Лисенко висловив думку, що передача справи з ДБР до поліції – це класичний спосіб "поховати" справу. Він наголосив на необхідності скаржитися до керівництва прокуратури, щоб уникнути її закриття.

Скидання справи в райвідділ – прямий спосіб сховати та поховати справу. І, на жаль, у більшості випадків їм це вдається,

- заявив Лисенко.

Адвокат АБ "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко також поділяє цю думку, підкреслюючи, що кримінальне провадження, яке стосується зловживання владою службовими особами, повинно розслідуватися саме ДБР, а не поліцією.

Передача справи на розслідування до поліції свідчить про спроби затягування і політичний вплив,

зазначив Касьяненко.

На його думку, такі дії можуть збільшити часові рамки розслідування, оскільки новий слідчий орган має ознайомитися зі справою і провести аналіз, що відкладає процес. Він також звернув увагу на можливі бюрократичні перепони та політичний вплив, які можуть бути причинами затримок.

Той факт, що Олександр Зима може використовувати вплив для затягування розслідування справи проти нього або закриття кримінального провадження не виключає й експерт з питань безпеки Сергій Шабовта. Він, зокрема, вважає, що головний юрист Нацбанку  має впливових покровителів і є наближеним до голови НБУ Андрія Пишного. Саме це, на думку експерта, пояснює його впевненість у безкарності.

Не можна виключати й того, що прокуратура вирішити змінити підслідність справи проти Олександра Зими, бо він не є чиновником категорії "А", яка підслідна ДБР.

В даному випадку можливо його посада не підпадає до категорії "А", або тип злочину може бути відповідно підслідний іншим органам,

- зазначив член Національної асоціації адвокатів Олександр Золотухін.

Крім того, за його словами, слідчі під час розслідування могли встановити, що, наприклад, умисел був не в директора юруправління, а в когось із працівників. Проте в такому разі все одно залишається не зрозумілим, чому слідчі так вперто відмовляються визнати Юлію Сосєдку потерпілою, адже очевидно, що Зима своїм листом намагався порушити її конституційне право на справедливий суд.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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