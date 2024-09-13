Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Киевская городская прокуратура передала уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Александром Зимой из Государственного бюро расследований (ГБР) в управление полиции в Печерском районе Киева. Это событие вызвало беспокойство у акционеров банка "Конкорд", представители которого открыто критикуют такую смену подследственности, видя в ней попытку затянуть расследование дела, пишет УНН.



Уголовное производство против Александра Зимы было открыто Государственным бюро расследований из-за его письма с рекомендациями Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) об отзыве исков банка "Конкорд" против Нацбанка. В исках "Конкорд" требовал отмены штрафов на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Банк обратился в суд еще до того, как регулятор принял решение об отзыве лицензии "Конкорда" и его ликвидации.

Юлия Соседка, совладелица банка "Конкорд", уже длительное время борется за признание своего статуса потерпевшей по этому делу. Однако, решение суда от апреля 2024 года, которое обязывает следователей ГБР признать ее потерпевшей, до сих пор не было выполнено. Следователи за более чем 4 месяца так и не вручили ей памятку о правах потерпевшего.

Более того, УНН из собственных источников стало известно, что суд накануне передачи дела из ГБР в полицию обязал следователей Государственного бюро расследований новым постановлением в течение 72 часов рассмотреть ходатайство представителей Юлии Соседки и признать ее потерпевшей по делу.

Вероятно, в ГБР поняли, что акционеры "Конкорд" будут продолжать борьбу за свои права и не отступят. Поэтому сразу после нового постановления суда в деле против Зимы была изменена подследственность.

Юлия Соседка резко осудила передачу дела в полицию, считая это очередной попыткой затягивания процесса.

ГБР более 4 месяцев игнорируют решение суда и не признают меня потерпевшей, нарушая мои конституционные права. Теперь они нашли новый путь. Вместо того, чтобы придерживаться Конституции, ГБР отфутболило дело в Нацполицию, отметила Юлия Соседка.

Это, по ее мнению, свидетельствует о том, что дело пытаются "похоронить", используя административные ресурсы.

Такое поведение следственного органа свидетельствует о том, что кто-то использует административный ресурс, чтобы заблокировать рассмотрение дела по существу. Это подрывает справедливость процесса и препятствует защите моих законных прав, что вызывает серьезные сомнения в объективности и беспристрастности следствия, - добавила Юлия Соседка.

Она также заявила, что акционеры "Конкорд" продолжат борьбу за справедливость, даже если это означает необходимость обращения в суд для обеспечения объективного расследования.

Эксперты в области права, опрошенные УНН, указывают на то, что беспокойство Юлии Соседки не беспочвенны. В частности, юрист Сергей Лысенко высказал мнение, что передача дела из ГБР в полицию - это классический способ "похоронить" дело. Он отметил необходимость жаловаться руководству прокуратуры, чтобы избежать его закрытия.

Сброс дела в райотдел - прямой способ спрятать и похоронить дело. И, к сожалению, в большинстве случаев им это удается, - заявил Лысенко.

Адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко также разделяет это мнение, подчеркивая, что уголовное производство, которое касается злоупотребления властью должностными лицами, должно расследоваться именно ГБР, а не полицией.

Передача дела на расследование в полицию свидетельствует о попытках затягивания и политическом влиянии, отметил Касьяненко.

По его мнению, такие действия могут увеличить временные рамки расследования, поскольку новый следственный орган должен ознакомиться с делом и провести анализ, что откладывает процесс. Он также обратил внимание на возможные бюрократические преграды и политическое влияние, которые могут быть причинами задержек.

Тот факт, что Александр Зима может использовать влияние для затягивания расследования дела против него или закрытия уголовного производства не исключает и эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта. Он, в частности, считает, что главный юрист Нацбанка имеет влиятельных покровителей и является приближенным к главе НБУ Андрею Пышному. Именно это, по мнению эксперта, объясняет его уверенность в безнаказанности.

Нельзя исключать и того, что прокуратура решить изменить подследственность дела против Александра Зимы, потому что он не является чиновником категории "А", которая подследственна ГБР.

В данном случае возможно его должность не подпадает под категорию "А", или тип преступления может быть соответственно подследственный другим органам, - отметил член Национальной ассоциации адвокатов Александр Золотухин.

Кроме того, по его словам, следователи в ходе расследования могли установить, что, например, умысел был не у директора юруправления, а у кого-то из работников. Однако в таком случае все равно остается непонятным, почему следователи так упорно отказываются признать Юлию Соседку потерпевшей, ведь очевидно, что Зима своим письмом пытался нарушить ее конституционное право на справедливый суд.