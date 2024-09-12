Передача справи проти головного юриста НБУ до поліції: експерт підозрює затягування та політичний вплив

Кримінальне провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими має бути підслідним Державному бюро розслідувань. Передача справи на розслідування в управління поліції Печерського району Києва свідчить про спроби затягування і політичного впливу. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат АБ "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко.

Справа щодо можливого зловживання службовим становищем державними службовцями, за загальним правилом, дійсно підслідна Державному бюро розслідувань. Це передбачено законом про ДБР, згідно з яким злочини, вчинені високопосадовцями, у тому числі керівниками державних установ, розслідуються саме цим органом, - зазначив Касьяненко.

За його словами, якщо злочин класифікується як менш серйозний або не стосується безпосередньо посадової діяльності на рівні, визначеному законом, така справа може бути передана до інших органів, зокрема до Національної поліції. Такий крок можливий, якщо мова йде не про топових посадовців, а, наприклад, про службовців середньої ланки.

Але питання щодо директора юридичного департаменту Нацбанку, якого, здавалося б, мали б розслідувати ДБР, робить цей випадок неоднозначним, - додав Касьяненко.

Юрист зазначив, що передача справи з одного слідчого органу до іншого може бути розцінена як спроба затягнути розслідування і натякає на присутній політичний вплив.

Коли справу передають між різними органами, це, по-перше, збільшує часові рамки, оскільки новий слідчий орган має ознайомитися зі справою, провести аналіз, можливо, запросити додаткові документи. По-друге, така передача може свідчити про відсутність чіткої стратегії розслідування або політичного впливу, - пояснив Касьяненко.

Юрист зазначив, що передача кримінального провадження з одного слідчого органу до іншого може бути мотивована кількома факторами: бажанням уникнути відповідальності або складних розслідувань, можливими технічними питаннями щодо юрисдикції та підслідності або ж способом навмисного затягування розслідування через бюрократичні процеси або недосконалість комунікації між слідчими органами.

Якщо такі дії виглядають як затягування розслідування, сторонам може бути рекомендовано звертатися до прокуратури або суду з вимогою забезпечення розумних строків розслідування. Прокурор, як наглядовий орган, має право вимагати активного розслідування та прискорення процесу. Також варто вивчити можливість подачі скарги щодо бездіяльності слідчих органів, якщо затримки перевищують розумні строки або якщо йдеться про явне "відфутболювання, - резюмував Касьяненко.

Додамо

Раніше експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в коментарі УНН зазначив, що Зима має покровителя, а тому відчуває свою безкарність. За його словами, головний юрист Нацбанку Олександр Зима – це людина, наближена до голови НБУ Андрія Пишного. Саме тому він впевнений, що його не переслідуватимуть відповідно до чинного законодавства за допущені порушення.

Нагадаємо

ДБР відкрило кримінальне провадження проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими за статтями, у яких йдеться про зловживання владою та службовим становищем. Справа стосується листа Нацбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Зими, яким він рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти НБУ. У документі йшлося про чотири позови банку до НБУ, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Ці позови були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Шевченківський районний суд Києва 22 квітня визнав потерпілою співзасновницю банку "Конкорд" Юлію Сосєдку у цьому кримінальному провадженні. Адже, за словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Проте слідчі ДБР впродовж понад 4 місяців ігнорували вказане судове рішення і не вручили Юлії Сосєдці памʼятку про права потерпілої. Замість цього справу Київська міська прокуратура передала справу Зими на розслідування в управління поліції Печерського району Києва. Юлія Сосєдка не виключає, що таким чином намагаються затягнути слідство по справі.