Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы должно быть подследственным Государственному бюро расследований. Передача дела на расследование в управление полиции Печерского района Киева свидетельствует о попытках затягивания и политического влияния. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Дело о возможном злоупотреблении служебным положением государственными служащими, по общему правилу, действительно подследственно Государственному бюро расследований. Это предусмотрено законом о ГБР, согласно которому преступления, совершенные высокопоставленными чиновниками, в том числе руководителями государственных учреждений, расследуются именно этим органом, - отметил Касьяненко.

По его словам, если преступление классифицируется как менее серьезное или не касается непосредственно должностной деятельности на уровне, определенном законом, такое дело может быть передано в другие органы, в частности в Национальную полицию. Такой шаг возможен, если речь идет не о топовых должностных лицах, а, например, о служащих среднего звена.

Но вопрос относительно директора юридического департамента Нацбанка, которого, казалось бы, должны были бы расследовать ГБР, делает этот случай неоднозначным, - добавил Касьяненко.

Юрист отметил, что передача дела из одного следственного органа в другой может быть расценена как попытка затянуть расследование и намекает на присутствующее политическое влияние.

Когда дело передают между разными органами, это, во-первых, увеличивает временные рамки, поскольку новый следственный орган должен ознакомиться с делом, провести анализ, возможно, запросить дополнительные документы. Во-вторых, такая передача может свидетельствовать об отсутствии четкой стратегии расследования или политического влияния, - объяснил Касьяненко.

Юрист отметил, что передача уголовного производства из одного следственного органа в другой может быть мотивирована несколькими факторами: желанием избежать ответственности или сложных расследований, возможными техническими вопросами по юрисдикции и подследственности или способом умышленного затягивания расследования из-за бюрократических процессов или несовершенства коммуникации между следственными органами.

Если такие действия выглядят как затягивание расследования, сторонам может быть рекомендовано обращаться в прокуратуру или суд с требованием обеспечения разумных сроков расследования. Прокурор, как надзорный орган, имеет право требовать активного расследования и ускорения процесса. Также стоит изучить возможность подачи жалобы на бездействие следственных органов, если задержки превышают разумные сроки или если речь идет о явном "отфутболивании", - резюмировал Касьяненко.

Добавим

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.

Напомним

ГБР открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, в которых говорится о злоупотреблении властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого дело Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.