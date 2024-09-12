Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  75341 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  104854 просмотра
Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

  •  100784 просмотра
В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  101925 просмотра
Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  65698 просмотра
публикации
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  115960 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  123078 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

11 сентября 2024, 09:31  •  139719 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

11 сентября 2024, 08:34  •  140615 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

11 сентября 2024, 07:08  •  138463 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

  •  76794 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

  •  75054 просмотра
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  106724 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  112115 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  143849 просмотра
Актуальное
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 08:54  •  27315 просмотра

Read in English

Эксперт считает передачу дела против главного юриста НБУ в полицию попыткой затягивания расследования. Адвокат подчеркивает, что дело должно было бы расследоваться ГБР, а не полицией.

Уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы должно быть подследственным Государственному бюро расследований. Передача дела на расследование в управление полиции Печерского района Киева свидетельствует о попытках затягивания и политического влияния. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Дело о возможном злоупотреблении служебным положением государственными служащими, по общему правилу, действительно подследственно Государственному бюро расследований. Это предусмотрено законом о ГБР, согласно которому преступления, совершенные высокопоставленными чиновниками, в том числе руководителями государственных учреждений, расследуются именно этим органом,

- отметил Касьяненко.

По его словам,  если преступление классифицируется как менее серьезное или не касается непосредственно должностной деятельности на уровне, определенном законом, такое дело может быть передано в другие органы, в частности в Национальную полицию. Такой шаг возможен, если речь идет не о топовых должностных лицах, а, например, о служащих среднего звена.

Но вопрос относительно директора юридического департамента Нацбанка, которого, казалось бы, должны были бы расследовать ГБР, делает этот случай неоднозначным,

- добавил Касьяненко.

Юрист отметил, что передача дела из одного следственного органа в другой может быть расценена как попытка затянуть расследование и намекает на присутствующее политическое влияние.

Когда дело передают между разными органами, это, во-первых, увеличивает временные рамки, поскольку новый следственный орган должен ознакомиться с делом, провести анализ, возможно, запросить дополнительные документы. Во-вторых, такая передача может свидетельствовать об отсутствии четкой стратегии расследования или политического влияния,

- объяснил Касьяненко.

Юрист отметил, что передача уголовного производства из одного следственного органа в другой может быть мотивирована несколькими факторами: желанием избежать ответственности или сложных расследований, возможными техническими вопросами по юрисдикции и подследственности или способом умышленного затягивания расследования из-за бюрократических процессов или несовершенства коммуникации между следственными органами.

Если такие действия выглядят как затягивание расследования, сторонам может быть рекомендовано обращаться в прокуратуру или суд с требованием обеспечения разумных сроков расследования. Прокурор, как надзорный орган, имеет право требовать активного расследования и ускорения процесса. Также стоит изучить возможность подачи жалобы на бездействие следственных органов, если задержки превышают разумные сроки или если речь идет о явном "отфутболивании",

- резюмировал Касьяненко.

Добавим

Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.

Напомним

ГБР открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, в которых говорится о злоупотреблении властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ.  В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд

Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого дело Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства
  •  98 просмотра

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
  •  27690 просмотра

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Эксклюзив
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
  •  53464 просмотра

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
  •  104533 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
  •  104025 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
11 сентября 2024, 09:31  •  139719 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
11 сентября 2024, 08:08  •  102817 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
11 сентября 2024, 08:02  •  100188 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
11 сентября 2024, 07:08  •  138463 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
10 сентября 2024, 16:24  •  101545 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Популярные

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

Пентагон выделил 1,2 млрд долларов для производства ракет AMRAAM, в том числе и для Украины

  •  65698 просмотра
В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

В Черном море дежурит один российский корабль с ракетами «Калибр»

  •  101925 просмотра
Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

Кинофестиваль в Канаде отказался отменить показ российского пропагандистского фильма

  •  100784 просмотра
Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

Литва призвала НАТО сбивать российские дроны

  •  104854 просмотра
Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

Северная Корея запустила баллистическую ракету в восточные воды

  •  75341 просмотра

Публикации

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

  •  115960 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

  •  123078 просмотра
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

11 сентября 2024, 09:31  •  139719 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

11 сентября 2024, 08:34  •  140615 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

11 сентября 2024, 07:08  •  138463 просмотра

Война

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в 4 областях

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в 4 областях

  •  1070 просмотра
рф ночью и утром атаковала дронами Киевскую область: без попаданий и пострадавших, в двух районах горела трава

рф ночью и утром атаковала дронами Киевскую область: без попаданий и пострадавших, в двух районах горела трава

  •  3710 просмотра
Войска рф атаковали Станислав и Томину Балку в Херсонской области: есть пострадавшие

Войска рф атаковали Станислав и Томину Балку в Херсонской области: есть пострадавшие

  •  4054 просмотра
Пенсионный фонд приостанавливает работу в Константиновке из-за ситуации с безопасностью

Пенсионный фонд приостанавливает работу в Константиновке из-за ситуации с безопасностью

  •  6073 просмотра
Для обеспечения Покровска водой, на территории громады пробурено более 300 скважин - ОВА

Для обеспечения Покровска водой, на территории громады пробурено более 300 скважин - ОВА

  •  7010 просмотра

политика

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства
Эксклюзив

  •  98 просмотра
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
Эксклюзив

  •  27690 просмотра
ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

  •  13310 просмотра
Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев

Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев

  •  15066 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  24101 просмотра

Война

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в 4 областях

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в 4 областях

  •  1070 просмотра
рф ночью и утром атаковала дронами Киевскую область: без попаданий и пострадавших, в двух районах горела трава

рф ночью и утром атаковала дронами Киевскую область: без попаданий и пострадавших, в двух районах горела трава

  •  3710 просмотра
Войска рф атаковали Станислав и Томину Балку в Херсонской области: есть пострадавшие

Войска рф атаковали Станислав и Томину Балку в Херсонской области: есть пострадавшие

  •  4054 просмотра
Пенсионный фонд приостанавливает работу в Константиновке из-за ситуации с безопасностью

Пенсионный фонд приостанавливает работу в Константиновке из-за ситуации с безопасностью

  •  6073 просмотра
Для обеспечения Покровска водой, на территории громады пробурено более 300 скважин - ОВА

Для обеспечения Покровска водой, на территории громады пробурено более 300 скважин - ОВА

  •  7010 просмотра

политика

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства
Эксклюзив

  •  98 просмотра
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
Эксклюзив

  •  27690 просмотра
ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

ГБР передало в суд дело в отношении бывшего генерала СБУ Наумова

  •  13310 просмотра
Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев

Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев

  •  15066 просмотра
Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

Белый дом завершает разработку плана по расширению зоны возможных ударов Украины по рф - Politico

  •  24101 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  79163 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  92866 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  87400 просмотра

Экономика

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

  •  5060 просмотра
В последующие месяцы инфляция будет расти, но останется умеренной - НБУ

В последующие месяцы инфляция будет расти, но останется умеренной - НБУ

  •  4806 просмотра
В Украине растет потребление электричества: украинцев призвали экономить

В Украине растет потребление электричества: украинцев призвали экономить

  •  17202 просмотра
В последнее время без графиков отключений, но для сохранения тенденции вчера была помощь из соседних стран - советник премьера

В последнее время без графиков отключений, но для сохранения тенденции вчера была помощь из соседних стран - советник премьера

  •  20324 просмотра
Убытки от загрязнения Сейма и Десны составили 405 млн грн

Убытки от загрязнения Сейма и Десны составили 405 млн грн

  •  33248 просмотра

Киев

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

  •  5060 просмотра
Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики

Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики

  •  7445 просмотра
В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

В Софиевской Борщаговке мужчина устроил стрельбу из окна: полиция расследует инцидент

  •  12976 просмотра
В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать

В Киеве возобновлена работа "синей ветки" метро: как будет работать

  •  14453 просмотра
В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе

В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе

  •  19855 просмотра