Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
Киев • УНН
Эксперт считает передачу дела против главного юриста НБУ в полицию попыткой затягивания расследования. Адвокат подчеркивает, что дело должно было бы расследоваться ГБР, а не полицией.
Уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы должно быть подследственным Государственному бюро расследований. Передача дела на расследование в управление полиции Печерского района Киева свидетельствует о попытках затягивания и политического влияния. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.
Дело о возможном злоупотреблении служебным положением государственными служащими, по общему правилу, действительно подследственно Государственному бюро расследований. Это предусмотрено законом о ГБР, согласно которому преступления, совершенные высокопоставленными чиновниками, в том числе руководителями государственных учреждений, расследуются именно этим органом,
По его словам, если преступление классифицируется как менее серьезное или не касается непосредственно должностной деятельности на уровне, определенном законом, такое дело может быть передано в другие органы, в частности в Национальную полицию. Такой шаг возможен, если речь идет не о топовых должностных лицах, а, например, о служащих среднего звена.
Но вопрос относительно директора юридического департамента Нацбанка, которого, казалось бы, должны были бы расследовать ГБР, делает этот случай неоднозначным,
Юрист отметил, что передача дела из одного следственного органа в другой может быть расценена как попытка затянуть расследование и намекает на присутствующее политическое влияние.
Когда дело передают между разными органами, это, во-первых, увеличивает временные рамки, поскольку новый следственный орган должен ознакомиться с делом, провести анализ, возможно, запросить дополнительные документы. Во-вторых, такая передача может свидетельствовать об отсутствии четкой стратегии расследования или политического влияния,
Юрист отметил, что передача уголовного производства из одного следственного органа в другой может быть мотивирована несколькими факторами: желанием избежать ответственности или сложных расследований, возможными техническими вопросами по юрисдикции и подследственности или способом умышленного затягивания расследования из-за бюрократических процессов или несовершенства коммуникации между следственными органами.
Если такие действия выглядят как затягивание расследования, сторонам может быть рекомендовано обращаться в прокуратуру или суд с требованием обеспечения разумных сроков расследования. Прокурор, как надзорный орган, имеет право требовать активного расследования и ускорения процесса. Также стоит изучить возможность подачи жалобы на бездействие следственных органов, если задержки превышают разумные сроки или если речь идет о явном "отфутболивании",
Добавим
Ранее эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в комментарии УНН отметил, что Зима имеет покровителя, а потому чувствует свою безнаказанность. По его словам, главный юрист Нацбанка Александр Зима - это человек, приближенный к главе НБУ Андрею Пышному. Именно поэтому он уверен, что его не будут преследовать в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения.
Напомним
ГБР открыло уголовное производство против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы по статьям, в которых говорится о злоупотреблении властью и служебным положением. Дело касается письма Нацбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка к НБУ, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.
Шевченковский районный суд Киева 22 апреля признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.
Однако следователи ГБР в течение более 4 месяцев игнорировали указанное судебное решение и не вручили Юлии Соседке памятку о правах потерпевшей. Вместо этого дело Киевская городская прокуратура передала дело Зимы на расследование в управление полиции Печерского района Киева. Юлия Соседка не исключает, что таким образом пытаются затянуть следствие по делу.