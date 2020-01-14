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Справа вбивства Окуєвої: суд арештував підозрюваного

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Святошинський райсуд Києва арештував на два місяці підозрюваного у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна, передає кореспондент УНН.

Суддя задовольнила клопотання прокуратури про тримання під вартою без альтернативи внесення застави підозрюваного Редькіна до 11 березня 2020 року.

Нагадаємо, прокуратура просила тримання під вартою без альтернативи внесення застави для підозрюваного у справі вбивства Окуєвої.

Як повідомлялося, лідеру групи "кілерів", причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої оголошено про підозру.

Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.

Також, до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило сім осіб.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.

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