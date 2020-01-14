Дело убийства Окуевой: суд арестовал подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Святошинский райсуд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой Игоря Редькина, передает корреспондент УНН.
Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры о содержании под стражей без альтернативы внесения залога подозреваемого Редькина до 11 марта 2020 года.
Напомним, прокуратура просила содержания под стражей без альтернативы внесения залога для подозреваемого по делу об убийстве Окуевой.
Как сообщалось, лидеру группы "киллеров", причастных к убийству пресофицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой объявлено о подозрении.
Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.
Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
Также, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.