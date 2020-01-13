Справа вбивства Окуєвої: поліція перевірила зразки десятків людей на збіг ДНК на зброї

КИЇВ. 13 січня. УНН. Поліція протягом останніх двох років перевірила зразки десятків людей на збіг ДНК на зброї, з якої було вбито пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву. Про це заявив голова Національної поліції України Ігоря Клименка під час брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.