Справа вбивства Окуєвої: поліція перевірила зразки десятків людей на збіг ДНК на зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Поліція протягом останніх двох років перевірила зразки десятків людей на збіг ДНК на зброї, з якої було вбито пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву. Про це заявив голова Національної поліції України Ігоря Клименка під час брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Так, за словами Клименка, приблизно на відстані 800 метрів від місця, де був обстріляний автомобіль, поліцейські знайшли автомат чеського виробництва. Також був знайдений повний магазин з набоями.
"Таким чином наші фахівці зняли ДНК з цієї зброї, біологічні зразки. Ми перевірили десятки людей, зокрема й членів організованих злочинних угруповань, які були в полі зору Нацполіції. І після двох років напруженої праці у вересні 2019 року оперативники Київської області затримали злочинну групу, яка обґрунтовано підозрювалася і підозрюється в здійсненні низки резонансних злочинів, вбивств і вбивств на замовлення", – повідомив Ігор Клименко.
Окрім того, поліція перевіряє діяльність злочинної організації, до якої входять підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої, у країнах Євросоюзу.
Як повідомлялося, лідеру групи "кілерів", причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої вже оголошено підозру.
Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
Раніше повідомлялося, що до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило сім осіб.
Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.