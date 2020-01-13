Дело убийства Окуевой: полиция проверила образцы десятков человек на совпадение ДНК на оружии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция в течение последних двух лет проверила образцы десятков человек на совпадение ДНК на оружии, из которого была убита пресс-офицер Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игоря Клименко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Так, по словам Клименко, примерно на расстоянии 800 метров от места, где был обстрелян автомобиль, полицейские нашли автомат чешского производства. Также был найден полный магазин с патронами.
"Таким образом наши специалисты сняли ДНК из этого оружия, биологические образцы. Мы проверили десятки людей, в том числе и членов организованных преступных группировок, которые были в поле зрения Нацполиции. И после двух лет напряженной работы в сентябре 2019 года оперативники Киевской области задержали преступную группу, которая обоснованно подозревалась и подозревается в совершении ряда резонансных преступлений, убийств и заказных убийств", - сообщил Игорь Клименко.
Кроме того, полиция проверяет деятельность преступной организации, в которую входят подозреваемые в убийстве Амины Окуевой, в странах Евросоюза.
Как сообщалось, лидеру группы "киллеров", причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой уже объявлено подозрение.
Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.
Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
Ранее сообщалось, что в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.