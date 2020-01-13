Дело убийства Окуевой: полиция проверила образцы десятков человек на совпадение ДНК на оружии

КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция в течение последних двух лет проверила образцы десятков человек на совпадение ДНК на оружии, из которого была убита пресс-офицер Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игоря Клименко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.