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5 марта, 15:49 • 132666 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107025 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108909 просмотра

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Дело убийства Окуевой: полиция проверила образцы десятков человек на совпадение ДНК на оружии

Дело убийства Окуевой: полиция проверила образцы десятков человек на совпадение ДНК на оружии

Киев  •  УНН

 • 13186 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция в течение последних двух лет проверила образцы десятков человек на совпадение ДНК на оружии, из которого была убита пресс-офицер Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева. Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игоря Клименко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Так, по словам Клименко, примерно на расстоянии 800 метров от места, где был обстрелян автомобиль, полицейские нашли автомат чешского производства. Также был найден полный магазин с патронами.

"Таким образом наши специалисты сняли ДНК из этого оружия, биологические образцы. Мы проверили десятки людей, в том числе и членов организованных преступных группировок, которые были в поле зрения Нацполиции. И после двух лет напряженной работы в сентябре 2019 года оперативники Киевской области задержали преступную группу, которая обоснованно подозревалась и подозревается в совершении ряда резонансных преступлений, убийств и заказных убийств", - сообщил Игорь Клименко.

Кроме того, полиция проверяет деятельность преступной организации, в которую входят подозреваемые в убийстве Амины Окуевой, в странах Евросоюза.

Как сообщалось, лидеру группы "киллеров", причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой уже объявлено подозрение.

Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.

Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

Ранее сообщалось, что в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.

Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.

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