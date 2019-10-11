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Справа "Роттердам+": фігурантам продовжили процесуальні обов’язки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив дію процесуальних обов’язків, покладених на підозрюваних у так званій справі “Роттердам+” у зв’язку із застосуванням до них запобіжних заходів у вигляді застав розміром від 1,9 млн гривень до 10 млн гривень.Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

Справа "Роттердам+": фігурантам продовжили процесуальні обов’язки

“Слідча суддя ВАКС підтримала позицію прокурора САП та задовольнила відповідні клопотання держобвинувача, якими було продовжено дію процесуальних обов’язків, покладених на підозрюваних у так званій справі „Роттердам+“ у зв’язку із застосуванням до них запобіжних заходів”, — йдеться в повідомленні.

В пресслужбі нагадали, що 4 підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді застав розміром від 1,9 млн гривень до 10 млн гривень з покладенням процесуальних обов’язків. Ще двоє підозрюваних — перебувають у розшуку.

Так, Солом’янський районний суд столиці постановив відпустити Гелюха під заставу 9,6 млн грн, поклавши на нього процесуальні обов’язки, зокрема прибувати на вимогу слідчого для проведення процесуальних дій.

Радника гендиректора фірми “ДТЕК Східенерго” Бориса Лісового Солом’янський районний суд столиці також, відпустив під заставу.

Також, суд поклав певні процесуальні обов’язки на ексначальника відділу енергоринку НКРЕКП Тарасу Ревенку.

Окрім того, Солом’янський райсуд столиці обрав запобіжний захід для Володимира Євдокимова у вигляді два місяці під вартою або застава у майже 2 мільйони гривень.

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