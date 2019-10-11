Дело "Роттердам +": фигурантам продолжили процессуальные обязанности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемых по так называемому делу “Роттердам+” в связи с применением к ним мер в виде залогов размером от 1,9 млн гривен до 10 млн гривен.Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб САП в Facebook.
“Следственная судья ВАКС поддержала позицию прокурора САП и удовлетворила соответствующее ходатайство гособвинителя, которыми было продлено действие процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемых по так называемому делу „Роттердам+“ в связи с применением к ним мер”, — говорится в сообщении .
В Пресс-служба напомнили, что 4 подозреваемым было избраны меры пресечения в виде залогов размером от 1,9 млн гривен до 10 млн гривен с возложением процессуальных обязанностей. Еще двое подозреваемых — находятся в розыске.
Так, Соломенский районный суд столицы постановил отпустить Гелюх под залог 9,6 млн грн, возложив на него процессуальные обязанности, в частности прибывать по требованию следователя для проведения процессуальных действий.
Советника гендиректора фирмы “ДТЭК Востокэнерго” Бориса Лесного Соломенский районный суд столицы также, отпустил под залог.
Также суд возложил определенные процессуальные обязанности на ексначальника отдела энергорынка НКРЭКУ Тарасу Ревенко.
Кроме того Соломенский райсуд столицы избрал меру пресечения для Владимира Евдокимова в виде два месяца под стражей или залог в почти 2 миллиона гривен.