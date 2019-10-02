Справа про імпічмент: в Австралії опозиція вимагає від прем'єра надати розшифровку розмови з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Лідер опозиційної Австралійської лейбористської партії (АЛП) Ентоні Альбанезе вважає, що прем’єр-міністр країни Скотт Моррісон повинен надати розшифровку своєї телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, під час якого глава Білого дому просив Австралію допомогти у вивченні відправної точки розслідування колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про ймовірне втручанні в американські президентські вибори в 2016 році, передає УНН з посиланням на телеканал ABC.
“Прем’єр-міністр (Моррісон) повинен пояснити, що саме сталося. Він повинен випустити будь-яку розшифровку (телефонної розмови з Трампом) або інформацію, яка є. Прем’єр-міністр повинен зробити повну заяву”, — цитує Альбанезе в середу телерадіокомпанія ABC.
Вимоги лідера однієї з найбільших політичних партій Австралії, що знаходиться після виборів 2019 року в опозиції, прозвучали слідом за публікацією газети The New York Times. Американське видання повідомило у вівторок, що президент США Дональд Трамп звертався до прем’єра Австралії з проханням провести власну перевірку причин початку розслідування екс-спецпрокурора Мюллера. Пізніше представник австралійського уряду офіційно підтвердив, що глава Білого дому дзвонив прем’єр-міністру країни з проханням надати допомогу генеральному прокурору США Вільяму Барру у вивченні обставин, що стали відправною точкою розслідування Мюллера.
У середу глава австралійського МЗС Маріс Пейн заявила, що допомога Австралії в вивченні розслідування колишнього американського спецпрокурора Роберта Мюллера, обставини початку якого з’ясовує генеральний прокурор США Вільям Барр, що не втягує країну у внутрішньополітичну суперечку в США і відповідає національним інтересам. “Ми ... діємо в інтересах Австралії і працюємо з нашим найважливішим і найближчим союзником”, — сказала Пейн.
Як писав УНН, держсекретар Помпео був присутнім при розмові Трампа і Зеленського.