Справа Гандзюк: призначено більше 20 судових експертиз та проведено чотири слідчі експерименти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Під час розслідування справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Національною поліцією було проведено 100 негласних слідчих розшуковий дій, опитано більше 300 свідків. Про це повідомив заступник Голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, передає кореспондент УНН.
“Мова йдеться про вбивство організованою злочинною групою на замовлення, а також у особливо жорстокий спосіб. Національною Поліцією проведено роботу: як свідки опитано 367 осіб, призначено 21 судову експертизу, проведено 9 обшуків, проведено 4 слідчі експерименти, 26 оглядів і ... 100 негласних слідчих розшуковий дій, які провели відносно 31 особи”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк до Служби безпеки України.
Водночас у СБУ заявили, що не отримали справу про вбивство Гандзюк.
Про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Активістка перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.
Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.