Дело Гандзюк: назначено более 20 судебных экспертиз и проведено четыре следственные эксперименты
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Во время расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Национальной полицией было проведено 100 негласных следственных розыскной действий, опрошены более 300 свидетелей. Об этом сообщил заместитель Председателя Нацполиции Константин Бушуев, передает корреспондент УНН.
"Речь идет об убийстве организованной преступной группой на заказ, а также в особо жестокий способ. Национальной полицией проведена работа: как свидетели опрошены 367 человек, назначено 21 судебную экспертизу, проведено 9 обысков, проведено 4 следственные эксперименты, 26 обзоров и ... 100 негласных следственных розыскной действий, которые провели в отношении 31 лица", - сказал он.
Как сообщал УНН, полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в Службу безопасности Украины.
В то же время в СБУ заявили, что не получили дело об убийстве Гандзюк.
О смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего Гандзюк получила химические ожоги более 30% кожи. Активистка перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.