Справа ексголови Держспецзв’язку Щиголя: обвинувальний акт передали до суду

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої групи, серед яких колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь. Йдеться про справу у заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн гривень, повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої групи, серед яких колишні голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, його заступник, керівник держпідприємства, що перебувало у віданні Держспецзв’язку, а також інші службові особи та організатор, які причетні до заволодіння державними коштами в сумі понад 62 млн гривень

У САП імені не вказують, проте з матеріалів справи відомо, що йдеться про колишнього голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

Слідство встановило, що службові особи Держспецзв’язку, зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі – на загальну суму понад 62 млн гривень.

Так, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію, підконтрольну організатору, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери управління Держспецзв’язку, за завищеною вартістю. Згідно з умовами договорів на постачання відповідного програмного забезпечення і послуг у 2021–2022 роках державне товариство перерахувало понад 285 млн гривень. Проте реальна його вартість становила 223 млн гривень. Різницю, а саме понад 62 млн гривень, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, у т.ч. за кордоном, для подальшого розподілення