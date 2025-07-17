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Справа ексголови Держспецзв’язку Щиголя: обвинувальний акт передали до суду

Київ • УНН

 • 2072 перегляди

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої групи, включаючи колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Їх звинувачують у заволодінні понад 62 млн гривень державних коштів через завищену вартість програмного забезпечення.

Справа ексголови Держспецзв’язку Щиголя: обвинувальний акт передали до суду

Прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої групи, серед яких колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь. Йдеться про справу у заволодінні державними коштами в сумі понад 62 млн гривень, повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої групи, серед яких колишні голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, його заступник, керівник держпідприємства, що перебувало у віданні Держспецзв’язку, а також інші службові особи та організатор, які причетні до заволодіння державними коштами в сумі понад 62 млн гривень 

- йдеться в повідомленні.

У САП імені не вказують, проте з матеріалів справи відомо, що йдеться про колишнього голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

Слідство встановило, що службові особи Держспецзв’язку, зловживаючи службовим становищем та діючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі – на загальну суму понад 62 млн гривень.

Так, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію, підконтрольну організатору, яка поставила програмне забезпечення ДП "Українські спеціальні системи", що належить до сфери управління Держспецзв’язку, за завищеною вартістю. Згідно з умовами договорів на постачання відповідного програмного забезпечення і послуг у 2021–2022 роках державне товариство перерахувало понад 285 млн гривень. Проте реальна його вартість становила 223 млн гривень. Різницю, а саме понад 62 млн гривень, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, у т.ч. за кордоном, для подальшого розподілення 

- додали в САП.

Дії 6 обвинувачених кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Зауважимо, що матеріали стосовно однієї з підозрюваних, яка перебуває в розшуку, виділені в окреме провадження.

Нагадаємо

В 2023 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру голові Держспецзв'язку, його заступнику та іншим у заволодінні понад 62 млн гривень.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд відправив Щиголя під варту з можливістю внесення застави обсягом 25 млн гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України
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