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Дело экс-главы Госспецсвязи Щиголя: обвинительный акт передан в суд

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении 5 участников организованной группы, включая бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя. Их обвиняют в завладении более 62 млн гривен государственных средств через завышенную стоимость программного обеспечения.

Дело экс-главы Госспецсвязи Щиголя: обвинительный акт передан в суд

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении 5 участников организованной группы, среди которых бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь. Речь идет о деле по завладению государственными средствами в сумме более 62 млн гривен, сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении 5 участников организованной группы, среди которых бывшие глава Государственной службы специальной связи и защиты информации, его заместитель, руководитель госпредприятия, находившегося в ведении Госспецсвязи, а также другие должностные лица и организатор, причастные к завладению государственными средствами в сумме более 62 млн гривен 

- говорится в сообщении.

В САП имени не указывают, однако из материалов дела известно, что речь идет о бывшем главе Госспецсвязи Юрии Щиголе.

Следствие установило, что должностные лица Госспецсвязи, злоупотребляя служебным положением и действуя в составе организованной группы, завладели бюджетными средствами в особо крупном размере – на общую сумму более 62 млн гривен.

Так, в 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки определена компания, подконтрольная организатору, которая поставила программное обеспечение ГП "Украинские специальные системы", относящееся к сфере управления Госспецсвязи, по завышенной стоимости. Согласно условиям договоров на поставку соответствующего программного обеспечения и услуг в 2021–2022 годах государственное общество перечислило более 285 млн гривен. Однако реальная его стоимость составляла 223 млн гривен. Разницу, а именно более 62 млн гривен, участники преступной схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в т.ч. за границей, для дальнейшего распределения 

- добавили в САП.

Действия 6 обвиняемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Отметим, что материалы в отношении одной из подозреваемых, находящейся в розыске, выделены в отдельное производство.

Напомним

В 2023 году Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении главе Госспецсвязи, его заместителю и другим в завладении более 62 млн гривен.

Тогда же Высший антикоррупционный суд отправил Щиголя под стражу с возможностью внесения залога в размере 25 млн гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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