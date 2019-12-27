Справа ексберкутівців: адвокат потерпілих заявила про відвід судді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Адвокат потерпілих у справі колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут” Олена Сторожук заявила про відвід головуючої судді Київського апеляційного суду, передає кореспондент УНН.
Адвокат потерпілих заявила про відвід через особисту зацікавленість, упередженість судді та неналежну підготовку до апеляційного розгляду.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд відхилив заяву адвоката потерпілих у справі ексберкутівців Євгенії Закревської про відвід нових прокурорів.
Як повідомлялося, Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року.
Також, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.