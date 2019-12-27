Дело экс-беркутовцев: адвокат потерпевших заявила об отводе судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Адвокат потерпевших по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Елена Сторожук заявила об отводе председательствующей судьи Киевского апелляционного суда, передает корреспондент УНН.
Адвокат потерпевших заявила отвод из-за личной заинтересованности, предвзятости судьи и ненадлежащей подготовки к апелляционному рассмотрению.
Напомним, Киевский апелляционный суд отклонил заявление адвоката потерпевших по делу экс-беркутовцев Евгении Закревской об отводе новых прокуроров.
Как сообщалось, Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-беркутовцев.
Напомним, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.
Также, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает изменение меры пресечения экс-беркутовцам для обмена.
Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.
Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.
Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре.
Пятерых бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, что 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.