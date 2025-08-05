Споживання електрики зросло через спеку: українців просять про економію ввечері
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні зросло на 2,2% через спекотну погоду. Укренерго закликає не вмикати кілька потужних приладів одночасно з 16:00 до 22:00.
Споживання електроенергії зросло через спеку. Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні у вечірні години - українців закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00. Про це повідомили у вівторок в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 5 серпня, станом на 9:30, воно було на 2,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина - утримання спекотної погоди на всій території України", - ідеться у повідомленні.
Учора, 4 серпня, добовий максимум споживання був увечері - на 3,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.
"Зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00", - наголосили в Укренерго.
Водночас у Міненерго вказали, що "станом на 5 серпня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".
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