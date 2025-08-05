Потребление электроэнергии выросло из-за жары: украинцев просят об экономии вечером
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине выросло на 2,2% из-за жаркой погоды. Укрэнерго призывает не включать несколько мощных приборов одновременно с 16:00 до 22:00.
Потребление электроэнергии выросло из-за жары. Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении в вечерние часы - украинцев призывают не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 5 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 2,2% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причина - сохранение жаркой погоды на всей территории Украины", - говорится в сообщении.
Вчера, 4 августа, суточный максимум потребления был вечером - на 3,3% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня.
"Сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии в вечерние часы. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.
В то же время в Минэнерго указали, что "по состоянию на 5 августа система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено".
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