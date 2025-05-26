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Споживання електрики зросло, через негоду без світла частина жителів у двох областях - Укренерго

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Через негоду знеструмлено 32 населені пункти у двох областях. Споживання електроенергії зросло на 7,9% через хмарну погоду, але система збалансована.

Споживання електрики зросло, через негоду без світла частина жителів у двох областях - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні з початком робочого тижня та погіршенням погоди зросло, негода повністю або частково знеструмила 32 населені пункти у двох областях, повідомили у НЕК "Укренерго". За даними Міненерго, система збалансована, планових відключень не передбачено, пише УНН.

Наслідки негоди

Через несприятливі погодні умови (дощ та пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 32 населені пункти у двох областях.

Бригади обленерго вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Заживити знеструмлених абонентів планують до кінця доби.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 26 травня, станом на 9:30, його рівень був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причиною називають хмарну погоду з дощем у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі. 

Учора, 25 травня, добовий максимум споживання був увечері - на 4,9% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Це пояснили суттєвим потеплінням на всій території України.

"Станом на 26 травня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Споживання електроенергії за попередню добу дещо зменшилось, у порівнянні з аналогічною добою 2024 року. Це пояснюється помірним температурним режимом", - повідомили у Міненерго.

Як вказали у НЕК, зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Вживаються необхідні заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми після попередніх обстрілів енергетичної інфраструктури", - повідомили у Міненерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, додали у НЕК.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили у Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,01 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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