Потребление электричества возросло, из-за непогоды без света часть жителей в двух областях - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине с началом рабочей недели и ухудшением погоды возросло, непогода полностью или частично обесточила 32 населенных пункта в двух областях, сообщили в НЭК "Укрэнерго". По данным Минэнерго, система сбалансирована, плановых отключений не предусмотрено, пишет УНН.

Последствия непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь и порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 32 населенных пункта в двух областях.

Бригады облэнерго уже начали аварийно-восстановительные работы. Запитать обесточенных абонентов планируют до конца суток.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 26 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,9% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причиной называют облачную погоду с дождем в большинстве регионов Украины. Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

Вчера, 25 мая, суточный максимум потребления был вечером - на 4,9% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья. Это объяснили существенным потеплением на всей территории Украины.

"По состоянию на 26 мая система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено. Потребление электроэнергии за предыдущие сутки несколько уменьшилось, по сравнению с аналогичными сутками 2024 года. Это объясняется умеренным температурным режимом", - сообщили в Минэнерго.

Как указали в НЭК, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.



"Принимаются необходимые меры для обеспечения устойчивой работы энергосистемы после предыдущих обстрелов энергетической инфраструктуры", - сообщили в Минэнерго.

Ситуация в энергосистеме может изменяться, добавили в НЭК.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,01 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.