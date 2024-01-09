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Споживання електроенергії стрімко зростає, додаткові навантаження збільшують ризик аварій - Шмигаль

Споживання електроенергії стрімко зростає, додаткові навантаження збільшують ризик аварій - Шмигаль

Київ • УНН

 • 37755 перегляди

Споживання електроенергії в Україні зросло на 6% через холодну погоду, що збільшує ризик аварій; прем'єр-міністр закликає до заходів з енергозбереження.

В Україні через низькі температури споживання електроенергії стрімко зростає. Сьогодні станом на ранок воно на 6% перевищило вчорашні показники. Додаткові навантаження збільшують ризик аварій. Про це повідомив Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, передає УНН.

Деталі

"Напередодні зими провели величезний обсяг відновлювальних робіт. І це допомагає зберігати енергетичну стійкість під час масованих ворожих атак та під час негоди", - зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що останні обстріли не завдали суттєвої шкоди українській енергетичній системі.

Ситуація контрольована, є запас міцності, планові відключення не передбачаються. Але у зв’язку з низькими температурами споживання електроенергії наразі стрімко зростає. Сьогодні станом на ранок воно на 6% перевищило вчорашні показники. Додаткові навантаження збільшують ризик аварій

- сказав Шмигаль.

Він наголосив, що на час холодів енергетики закликають громадян зменшити споживання за рахунок вимкнення потужних електроприладів, а бізнес - за рахунок знеструмлення вивісок, банерів, вітрин.

"Це дозволить зекономити до 200-400 МВт, що дорівнює кільком блокам теплогенерації. І це зараз критично необхідно нашій енергосистемі", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що імовірність повернення України до планових відключень світла є, але вона достатньо низька.

На тлі морозів в Україні максимально високий рівень споживання електрики, українців просять економити.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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