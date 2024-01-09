Потребление электроэнергии стремительно растет, дополнительные нагрузки увеличивают риск аварий - Шмыгаль

В Украине из-за низких температур потребление электроэнергии стремительно растет. Сегодня по состоянию на утро оно на 6% превысило вчерашние показатели. Дополнительные нагрузки увеличивают риск аварий. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, передает УНН.

Детали

"Накануне зимы провели огромный объем восстановительных работ. И это помогает сохранять энергетическую устойчивость во время массированных вражеских атак и во время непогоды", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что последние обстрелы не нанесли существенного вреда украинской энергетической системе.

Ситуация контролируемая, есть запас прочности, плановые отключения не предвидятся. Но в связи с низкими температурами потребление электроэнергии сейчас стремительно растет. Сегодня по состоянию на утро оно на 6% превысило вчерашние показатели. Дополнительные нагрузки увеличивают риск аварий - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что на время холодов энергетики призывают граждан уменьшить потребление за счет отключения мощных электроприборов, а бизнес - за счет обесточивания вывесок, баннеров, витрин.

"Это позволит сэкономить до 200-400 МВт, что равно нескольким блокам теплогенерации. И это сейчас критически необходимо нашей энергосистеме", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что вероятность возвращения Украины к плановым отключениям света есть, но она достаточно низкая.

На фоне морозов в Украине максимально высокий уровень потребления электричества, украинцев просят экономить.