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Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці, де тренувалися діти

Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці, де тренувалися діти

Київ • УНН

 • 36945 перегляди

Спортивний комплекс залізничників у Києві, який відвідують понад 500 дітей, був пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу. На той момент там не було дітей, але одна людина отримала поранення.

У Києві внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено спортивний комплекс залізничників. Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН.

Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехники та ДСНС

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на тренування до спорткомплексу "Локомотив" щодня приходило понад півтисячі дітей залізничників та дітей з тимчасово переміщених родин. Зокрема, там тренувалися діти з Маріуполя, Мелітополя та Херсона. Додатково уточнюється, що в момент ракетного удару дітей на території комплексу не було. Наразі тренування скасовані.

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Масштаб пошкоджень буде оцінено після завершення рятувальних робіт, які проводить ДСНС.

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Також зазначається, що ракетна атака не вплинула на роботу Укрзалізниці. Усі поїзди прямують за розкладом.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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