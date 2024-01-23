Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці, де тренувалися діти
Київ • УНН
Спортивний комплекс залізничників у Києві, який відвідують понад 500 дітей, був пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу. На той момент там не було дітей, але одна людина отримала поранення.
У Києві внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено спортивний комплекс залізничників. Про це повідомила Укрзалізниця, передає УНН.
Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехники та ДСНС
Зазначається, що на тренування до спорткомплексу "Локомотив" щодня приходило понад півтисячі дітей залізничників та дітей з тимчасово переміщених родин. Зокрема, там тренувалися діти з Маріуполя, Мелітополя та Херсона. Додатково уточнюється, що в момент ракетного удару дітей на території комплексу не було. Наразі тренування скасовані.
Масштаб пошкоджень буде оцінено після завершення рятувальних робіт, які проводить ДСНС.
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Також зазначається, що ракетна атака не вплинула на роботу Укрзалізниці. Усі поїзди прямують за розкладом.
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