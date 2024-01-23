В результате ракетного обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализници, где тренировались дети

В Киеве в результате вражеской ракетной атаки поврежден спортивный комплекс железнодорожников. Об этом сообщила Укрзализныця, передает УНН.

В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС - говорится в сообщении.

Отмечается, что на тренировки в спорткомплекс "Локомотив" ежедневно приходило более полутысячи детей железнодорожников и детей из временно перемещенных семей. В частности, там тренировались дети из Мариуполя, Мелитополя и Херсона. Дополнительно уточняется, что в момент ракетного удара детей на территории комплекса не было. Сейчас тренировки отменены.

Масштаб повреждений будет оценен после завершения спасательных работ, которые проводит ГСЧС.

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Также отмечается, что ракетная атака не повлияла на работу Укрзализныци. Все поезда следуют по расписанию.

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