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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня між командами України та США - Зеленський

Київ • УНН

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Команди України та США відновили роботу та планують зустріч наступного тижня. Переговори відбудуться 11 березня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США.

Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня між командами України та США - Зеленський

Україна сподівається на змістовну зустріч наступного тижня з американською командою. Про це заявив президент Володимир Зеленський виступаючи на засіданні Євроради, передає УНН.

Я хочу повідомити всім вам, що наші команди – України та Америки – відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня

- сказав Зеленський.

Доповнення

5 березня Зеленський повідомляв, що команди України та США сьогодні почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня.

 Журналістка Fox News Джекі Хайнріх повідомляє, що наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Волц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
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