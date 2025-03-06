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Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе между командами Украины и США - Зеленский

Киев • УНН

 • 17190 просмотра

Команды Украины и США возобновили работу и планируют встречу на следующей неделе. Переговоры состоятся 11 марта в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных чиновников США.

Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе между командами Украины и США - Зеленский

Украина надеется на содержательную встречу на следующей неделе с американской командой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский выступая на заседании Евросовета, передает УНН.

Я хочу сообщить всем вам, что наши команды – Украины и Америки – возобновили работу. Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе

- сказал Зеленский.

Дополнение

5 марта Зеленский сообщал, что команды Украины и США сегодня начали работать над встречей. Киев надеется на первые результаты на следующей неделе.

 Журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщает, что во вторник, 11 марта, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолц отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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