Співробітнику СБУ оголосили про підозру за фактом ДТП із трьома постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника служби Управління спеціального зв’язку Служби безпеки України, який підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого троє осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“За попередньою інформацією правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля марки Mazda, який належить його дружині, не обрав безпечну швидкість та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Geely. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля Mazda, водій та пасажир Geely отримали тяжкі тілесні ушкодження”, — сказано у повідомленні.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, внаслідок чого заподіяно тяжке тілесне ушкодження).
Санкція статті у разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, слідчі повідомили про підозру колишньому співробітнику СБУ, який два роки тому скоїв смертельне ДТП у Донецькій області та зник з місця події.