Співробітники ДБР затримали двох прикордонників на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Полтаві співробітники ДБР затримали працівника прикордонної служби та його спільника через хабарництво. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.
“Слідчими теруправління ДБР у місті Полтаві затримано військовослужбовця Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Держприкордонслужби та його спільника — колишнього військовослужбовця ДПС України, за вимагання та одержання неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.
За попередньою інформацією, вищевказані особи вимагали та отримали 1250 доларів США від громадянина України за допомогу в легалізації статусу іноземних громадян на території України.
“Після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, службову особу та її спільника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — розповідають у прес-центрі ДБР.
Затриманим готується повідомлення про підозру, проводяться інші першочергові слідчі дії.
“Слідчими теруправління ДБР, розташованого у місті Полтаві, проводиться розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди)”, — додають у повідомленні.
Затриманим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали службових осіб контррозвідки Служби безпеки України у Запорізькій області за вимагання та одержання хабарів від іноземців.