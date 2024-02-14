Спікер Джонсон не виноситиме на голосування законопроєкт про допомогу Україні – ЗМІ
Київ • УНН
Спікер Джонсон заявив, що не буде проводити голосування щодо законопроекту про допомогу Україні, оскільки Палата представників зосереджена на дотриманні термінів виділення асигнувань.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не буде виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.
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Зазначається, що Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав про це американському журналісту Джейку Шерману, чим останній поділився у соцмережі Х.
Звичайно, зараз не буду. Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на них увага Палати зараз прикута
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Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів, включаючи понад 60 мільярдів доларів для України, після місяців переговорів.
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