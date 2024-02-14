Спікер Джонсон не виноситиме на голосування законопроєкт про допомогу Україні – ЗМІ

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не буде виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.

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Зазначається, що Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав про це американському журналісту Джейку Шерману, чим останній поділився у соцмережі Х.

Звичайно, зараз не буду. Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на них увага Палати зараз прикута