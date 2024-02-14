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Спікер Джонсон не виноситиме на голосування законопроєкт про допомогу Україні – ЗМІ

Спікер Джонсон не виноситиме на голосування законопроєкт про допомогу Україні – ЗМІ

Київ • УНН

 • 31664 перегляди

Спікер Джонсон заявив, що не буде проводити голосування щодо законопроекту про допомогу Україні, оскільки Палата представників зосереджена на дотриманні термінів виділення асигнувань.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не буде виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав про це американському журналісту Джейку Шерману, чим останній поділився у соцмережі Х.

Звичайно, зараз не буду. Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на них увага Палати зараз прикута

сказав Майк Джонсон Шерману.
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Нагадаємо

Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів, включаючи понад 60 мільярдів доларів для України, після місяців переговорів.  

Ціна бездіяльності зростає з кожним днем: Байден закликав Палату представників не чекати з ухваленням допомоги Україні13.02.24, 18:30 • 28695 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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